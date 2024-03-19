19 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ признал проблемы с поставками запчастей для китайских автомобилей

Российские дилеры, поставляющие в страну китайские автомобили, испытывают дефицит запчастей, а у автосервисов есть сложности с заказом деталей для обслуживания и ремонта из-за сложностей перевода. Каталоги запчастей для машин из КНР "либо отсутствуют, либо выпускаются только на китайском языке", говорится в докладе ЦБ по региональной экономике.

Для официально представленных на российском рынке брендов трудностей с обслуживанием меньше, но есть проблемы с логистикой, пишут "Ведомости".

В феврале "Известия" писали, что время ожидания крупных запчастей для автомобилей китайских марок может составлять до пяти месяцев. Речь идет о коробках переключения передач, задних крыльях, кузовах и элементах салонов. В первую очередь, дефицит касается тех брендов, которые продают в России недавно: Changan, Li, Zeekr, FAW, BYD. Если речь идет не о таких распространенных брендах, как Chery, Geely и Haval, многие детали купить сложно, дорого и долго.

Более половины россиян положительно относятся к китайским автомобилям, которые заполонили отечественный рынок. 56% респондентов настроены положительно, только 9% испытывают негативные чувства к машинам из КНР. В целом среди молодежи больше тех, кто относится к китайским брендам позитивно, выяснилось в ходе совместного исследования сервиса "Авито Авто" и digital-агентства Kodix.

Главными плюсами китайских машин россияне считают широкий ассортимент и выбор в различных классах, низкая цена в сравнении с западными брендами, официальные поставки и регулярное обновление моделей у автодилеров. Среди отрицательных сторон выделяют частые поломки и ремонт, эти машины менее престижны и к ним меньше доверия.

Теги: китайский автопром, запчасти, поставки


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