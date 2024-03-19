Пашинян не исключил начала войны с Азербайджаном до конца этой недели

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напугал жителей приграничных сел возможным началом войны с Азербайджаном уже на этой неделе, если срочно не провести делимитацию и демаркацию границы между двумя государствами.

На встрече с жителями сел Тавушской области Пашинян заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел, конфликт может начаться очень быстро: "Это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: "Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали".

Баку требует передачи сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. Также под вопросом статус сел Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки.