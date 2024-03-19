19 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Туристический потенциал Астраханской области представлен на выставке «Почувствуй Россию!» на ВДНХ

Выставочное пространство посвящено внутреннему туризму и организовано в рамках выставки-форума «Россия». В составе астраханской делегации мероприятие посетили заместитель министра экономического развития региона Лейсан Шафикова, туристические операторы и представители санаторно-курортных учреждений.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, астраханские специалисты рассказали посетителям об истории края, культурных и природных особенностях региона. Также все желающие смогли принять участие в мастер-классах, розыгрышах и викторинах.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, гости площадки с помощью очков виртуальной реальности смогли прокатиться на баггах по барханам и совершить прогулку по дельте Волги, сообщает министерство экономического развития региона.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Астраханская область – одно из самых востребованных туристических направлений России. Помимо рыбалки, мы развиваем много новых направлений – экологический, гастрономический туризм и другие. Приглашаем посетить наш регион», - отметила Лейсан Шафикова.

Теги: туризм внутренний, выставка- форум россия, туристический операторы


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