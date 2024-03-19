В Москве экс-переводчица посольства Швейцарии получила "условку" за мошенничество

В Москве Басманный суд наказал за мошенничество бывшую переводчицу посольства Швейцарии в столице России Наталью Полуэктову.

Она получила четыре года условно, пишет ТАСС. С Полуэктовой также взыскано 4,8 млн руб. Приговор может быть обжалован.

По версии следствия, экс-переводчица незаконно оформила медицинские страховые выплаты, хотя на самом деле не лечилась. Сторона обвинения считает, что сумма ущерба – 4,5 млн руб.