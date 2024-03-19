В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с тремя охотничьими ножами

В екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажира обнаружили охотничьи ножи. Мужчину задержали до выяснения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, три ножа в ножнах нашли кольцовские таможенники у пассажира, прилетевшего из Узбекистана. Он проследовал по "зеленому" коридору с холодным оружием в чемодане. Декларацию при этом не заполнял.

Найденные ножи оказались длиной от 430 до 450 мм, украшенные изображениями животных и гравировкой "На добрую память". По словам самого мужчины, их он якобы приобрел в городе Фергана в качестве подарка коллегам, а закон нарушил по незнанию.

Экспертиза установила, что предметы являются охотничьими ножами и относятся к холодному оружию колюще-режущего действия.

"Возбуждено административное дело. Пассажиру придется заплатить штраф, при этом предметы правонарушения у него будут конфискованы", - пояснил начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Сергей Баландин.

Напомним, осенью прошлого года в аэропорту Екатеринбурга задержали мигранта с 10 ножами.