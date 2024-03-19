Захарова заявила о фобии МИД ФРГ из-за отказа указывать Путина президентом в документах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ внешнеполитического ведомства ФРГ называть в официальных документах Владимира Путина президентом после его переизбрания на должность.

"Помните, как у Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1— провалы в памяти и острые фобии", — добавила она.

Ранее МИД Германии сообщил, что не будет в официальных документах указывать должность Путина, ограничится лишь фамилией.

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство Германии не признает законными президентские выборы в России. По ее словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц не поздравит Путина с победой на выборах главы государства.