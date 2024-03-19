19 Марта 2024
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Фото: Украинская Православная Церковь

В команде Трампа резко высказались о запрете Церкви на Украине

Запрет Церкви на Украине не имеет никакого отношения к нацбезопасности, как заверяют в Киеве. Это обыкновенные религиозные гонения, заявил член команды Дональда Трампа и бывший помощник госсекретаря США Роберт Дестро.
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Он назвал законопроект "издевательством над правами человека". По его мнению, закон "налагает коллективное наказание на невинных прихожан, священников и приходские общины, единственным "преступлением" которых является исповедование веры, которую они знают с детства. А "правительство США является соучастником этого издевательства".

Так, в США действует закон о международной религиозной свободе. И Вашингтон должен был бы обеспокоиться тем, что творит украинский режим. Но он, наоборот, это поддерживает. Притом что закон "представляет собой объявление войны лояльным православным украинским гражданам, которые серьезно относятся к обещанию свободы вероисповедания, закрепленному в конституции Украины". Это немыслимо, поскольку вина каждого человека должна быть доказана, а вины за идентичность и вероисповедание быть не может.

На днях американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам заявил, что если украинский режим проведет через Раду запрет Церкви, то депутатам, которые за это проголосуют, могут грозить санкции. Это всполошило руководство Рады, которое вчера собрало экстренное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Там решили донести в СБУ на неких посредников, финансирующих деятельность Амстердама, чтобы СБУ пожаловалась в ФБР, а та должна пресечь ее.

Теги: украина, церковь, УПЦ, США


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