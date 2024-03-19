В Березниках от схода льда с крыши погибла девушка

В Березниках с крыши рухнула глыба льда и убила 25-летнюю девушку. Пострадавшая погибла на месте, передает корреспондент Накануне.RU.

О произошедшем на своей странице в соцсетях сообщил глава Березников Алексей Казаченко. Информация о трагедии поступила в 16.47. На место выехали все оперативные службы.

"Дом под управлением ООО "ЖПЭТ". На месте происшествия и в офисе управляющей компании работают правоохранительные органы. Оказываем необходимое содействие. Поручил контрольному управлению и управлению городского хозяйства администрации подготовить оперативный срез по фактам нарушений чистки крыш домов от наледи и снега. С безответственными будет особый разговор", - написал мэр. Он выразил соболезнования родным и близким.

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".

Следователи проводят осмотр места происшествия, назначают новые экспертизы, допрашивают свидетелей. В управляющей компании, оказывающей услуги, проводится обыск, в ходе которого будет изъята интересующая следствие документация. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.