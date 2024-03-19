Россиян попросят "на выход" с Большого адронного коллайдера

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце ноября этого года прекратит сотрудничество с примерно пятью сотнями сотрудников, имеющими связи с Россией. Эти люди работают, в том числе, на Большом адронном коллайдере – их функционал будет передан гражданам других стран.

"На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии – прим. ред.). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", - цитирует РИА Новости представителя ЦЕРНа Арно Марсолье.

По его словам, Россия больше не участвует в финансировании проекта.