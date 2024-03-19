Аэропорт Сочи захотел "открытого неба"

Аэропорт Сочи запросил режим "открытого неба" для лайнеров различных государств. Речь идет о периоде 2024-27 гг. Режим снимает некоторые ограничения межправительственных соглашений об авиаперевозках.

Просьбу ввести такой режим направил в Минтранс гендиректор "Аэродинамики" (владеет и управляет аэропортом Сочи) Алексей Старостин, пишет РБК. Письмо ушло в конце 2023 г. Среди стран, чьим перевозчикам предлагается "открыть небо" в Сочи, Старостин называет Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию, Иорданию, Оман, Ливан, Пакистан, Ливию, Сирию, Эфиопию, Тунис, Марокко и ЮАР.

О реакции на документ не сообщается.