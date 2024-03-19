Вертолет МЧС эвакуировал группу туристов, попавших под лавину на Камчатке

Вертолет Ми-8 эвакуировал туристов, выживших после схода лавины на Камчатке, сообщает МЧС России.

Девять человек в сопровождении спасателей добрались до Семеновского кордона. Оттуда борт доставил туристов в город Елизово. Отмечается, что медпомощь никому не потребовалась.

Напомним, 18 марта группа туристов из 11 человек шла по гребню, но была снесена с него, а потом попала под лавину. Погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша, их тела из-за погодных условий забрать пока невозможно. Те, кто выжил, разбили лагерь для ночевки и ждали спасателей.