В Приамурье на золотом руднике обрушилась порода, под завалами 13 человек

Горноспасатели МЧС эвакуируют работников рудника "Пионер" в одноименном поселке Зейского округа Амурской области. После обрушения породы под завалами находятся 13 человек.

Сейчас спасатели с помощью подземной техники и погрузочных машин расчищают транспортный уклон и откачивают пульпу. На место ЧП прибывают спасатели из соседних регионов – Хабаровского и Приморского краев, готовится резерв специалистов из Кузбасса.

"Как сообщили на предприятии, сейчас по вентиляционному уклону направлена группа спасателей разреза. Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Рудник "Пионер" входит в компанию "Покровский рудник". АО "Петровский рудник" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Амурской области. Входит в состав группы компаний "Петропавловск".