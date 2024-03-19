В школьную программу по музыке могут ввести песни Газманова и Shaman

В школьную программу по музыке могут ввести песни современных исполнителей патриотических песен, например Олега Газманова или Ярослава Дронова (Shaman). Об этом говорится в ответе Минпроса на обращение депутата Госдумы Сергея Колунова.

Депутат отмечает, что его попросили об этом учителя и родители. Идею поддержали в Комитете Госдумы по просвещению. В ответе Минпроса говорится, что ведомство "готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету "Музыка" песнями патриотической направленности современных авторов".

При этом там уже есть опера Глинки "Иван Сусанин", увертюра Чайковского "1812 год", кантата Прокофьева "Александр Невский", внимание уделяется народной музыке России. Чтобы дополнить программу, песни должны отвечать таким критериям, как высокие художественные достоинства, соответствие психологическим особенностям учеников разных возрастов, соответствие исполнительским возможностям учащихся. Эти вопросы должны рассматривать эксперты, пишет "Парламентская газета".

По данным опроса ВЦИОМ 2023 года, главными музыкальными патриотами россияне назвали Дронова, Газманова и Николая Расторгуева.

