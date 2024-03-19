В Европе могут ввести пошлину в €95 на зерно из России и Белоруссии

Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну.

Это должно привести к увеличению цен на это зерно как минимум на 50% и снизить спрос на него, приводит ТАСС данные источников Financial Times.

Ранее выяснилось, что Россия в результате продажи зерна в рамках "зерновой сделки" не досчиталась более $1,2 млрд из-за дисконта, с которым приходилось на экспорт продавать отечественную пшеницу, сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он полагает, что для России отмена "зерновой сделки" обернулась только выгодой.

"Наш дисконт в рамках сделки доходил до $80 за тонну. Сейчас он $15, максимум – $20 за тонну", - говорит глава РЗС.

Поставки за рубеж российской аграрной продукции бьют рекорды, несмотря на санкции, и становятся одной из важнейших строчек нашего экспорта, обеспечивая приток столь необходимой валютной выручки. Если в 2000 г. экспортная выручка отечественного АПК составляла $1,4 млрд, то в прошлом году – $45,3 млрд. Для сравнения, поставки нефти за рубеж составляют в разные годы в среднем $130-150 млрд в год, обеспечивая 30% всего нашего экспорта. И вот теперь важным подспорьем стал АПК, при этом наращиваются объемы продажи не только зерна, но и молока и мяса, а отечественная мясная отрасль и вовсе готовится к большой экспансии в условиях насаждения "климатической повестки" на Западе и нарастающих проблем у европейских фермеров.