19 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Трое детей и их мать погибли на пожаре в уральском поселке

На Среднем Урале в пожаре погибли четыре человека: трое детей и их мать. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в поселке Ис города Нижняя Тура. Сегодня около 3 часов ночи там произошел пожар в жилом одноэтажном деревянном трехквартирном доме на улице Ленина. При тушении были обнаружены тела погибших – женщины 1983 года рождения и троих ее несовершеннолетних детей, девочки 2007 года рождения и мальчиков 2012 и 2013 годов рождения.

Пожар в поселке Ис в Свердловской области(2024)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

"По имеющейся на данный момент информации, спастись смогла старшая дочь 2003 года рождения, которая взяла своего грудного ребенка и покинула горящее здание. Предположительно, очаг пожара находился в помещении кухни. Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы", - рассказали в прокуратуре.

Там отметили, что семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Сейчас по факту случившегося организована проверка.

Пожар в поселке Ис в Свердловской области(2024)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по оперативным данным, дом не был оснащен пожарными извещателями. Огнеборцам потребовалось два часа, чтобы справиться с возгоранием. Причины произошедшего сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

Теги: дети, поселок, пожар, прокуратура


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