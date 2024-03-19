Взорвавший петарду на избирательном участке студент является уроженцем Таджикистана

Студент медицинского колледжа, который поджег петарду на избирательном участке в Тобольске, является уроженцем Таджикистана, но имеет российское гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Таджикистана в Москве.

В дипломатическом представительстве отметили, что студент обучается в медицинском колледже Тобольска. Посольство и генконсульство Таджикистана в Екатеринбурге работают со следственными органами России для выяснения всех обстоятельств.

Накануне выборов молодому человеку позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов. Обманом вынудили 22-летнего молодого человека перевести им деньги. Потом предложили их вернуть, но в обмен на поджог петарды на избирательном участке в одной из гимназий города.