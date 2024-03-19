Франция поддержала призыв Польши ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины

Франция поддержала призыв Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

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Переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, направленные на поиск компромисса по вопросу импорта украинской продукции, должны состояться 19 марта. Но позиция Франции угрожает их сорвать, говорится в материале.

Ранее депутаты Европарламента не согласовали предложенное Еврокомиссией продление до июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины. Они предложили предусмотреть больше мер для стран ЕС по защите европейских фермеров от проблем из-за наплыва украинской сельхозпродукции. А Еврокомиссия недавно предложила ограничить поставки в ЕС украинского сахара, курятины и яиц, но оставить экспорт других видов сельхозпродукции без ограничений. Но теперь, как пишет издание, Польша и Франция настаивают на введении лимитов на экспорт в ЕС украинских злаковых культур и меда.

Во Франции, Польше и других странах ЕС уже несколько месяцев с разной силой продолжаются протесты фермеров против невозможности конкурировать с дешевой сельхозпродукцией с Украины, к которой не предъявляют таких же жестких требований, как к европейской.

