Карты "Мир" перестанут обслуживать в большинстве банков Армении

Большинство банков Армении перестанут обслуживать владельцев российских карт "Мир" в связи с американскими санкциями, наложенными на оператора в феврале. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, с 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике.

Отмечается, что инфраструктура банка "ВТБ Армения" продолжит работать с российскими картами.

23 февраля США ввели санкции в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора "Мир". В компании заявили, что санкции не повлияют на работу платежных сервисов внутри России.

"Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе НСПК.