К екатеринбургской школе приехали больше 10 пожарных машин

Утро 19 марта в одной из школ Екатеринбурга началось с приезда пожарных.

Все случилось сегодня в школе №125 в уральской столице. Очевидцы заметили у здания больше десятка пожарных автомобилей.

Как пояснили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в школе произошло короткое замыкание без последующего горения. В ведомстве уточнили, что на место выезжали 13 единиц техники.

Напомним, похожий инцидент случился в конце января в екатеринбургской школе №63. По данным МЧС, там произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения, из-за чего сработала пожарная сигнализация. Из здания эвакуировали около 300 учеников, педагогов и сотрудников школы.