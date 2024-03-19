В Нижневартовске водитель автобуса зажал голову ребенка дверью

В Нижневартовске автобус №6 зажал голову ребенка. О произошедшем в группе "ЧП Нижневартовск. Происшествия" сообщила бабушка пострадавшего мальчика, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, вместе с тремя внуками она села на "Площади Нефтяников". Женщина пожаловалась, что водитель автобуса не подъехал ближе к остановке, в результате людям пришлось по лужам выходить и заходить в автобус. На остановке "10 микрорайон" она успела выйти с двумя детьми, а третьему, самому маленькому ребенку прижало голову. Водитель закрыл двери, пока мальчик спускался.

"В итоге ребенок напуган, синяк на щеке. И как тут не жаловаться? Безобразие!" - возмутилась женщина.

В пресс-службе СКР сообщили, что проводится проверка. В ходе проверки следователем будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.