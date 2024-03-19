19 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Операторы связи нашли в Китае замену Ericsson, Nokia и Huawei

В России нашли замену поставщикам базовых станций сотовых операторов. Ушедших Ericsson и Nokia и прекратившего официальные поставки оборудования Huawei пытаются заменить до сих пор малоизвестные в РФ производители. Один из них – китайская Baicells Technologies.

По данным Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), базовые станции Baicells Technologies тестирует МТС. С помощью Baicells планируется телефонизировать небольшие населенные пункты, пишут "Известия". Россия сейчас нацелена на создание собственной сетевой аппаратуры. Новые китайские производители не будут иметь поддержки со стороны государства, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее Правительство России вместе с заинтересованными ведомствами и операторами связи собралось обратиться в Российскую академию наук, чтобы развеять "мифы" о вреде излучения от 5G и 6G станций и Wi-Fi, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Убедить в безопасности связи Правительство хочет не только россиян, но и Роспотребнадзор. Это ведомство не смягчает санитарные требования к станциям, в итоге в приграничных регионах случается так, что иностранные базовые станции глушат российские. На такую ситуацию пожаловался губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, в приграничных районах "недружественные операторы перебивают наши сигналы, потому что их станции мощнее в 10 раз".

Развертывание сетей пятого поколения (5G) с использованием российских базовых станций начнется в крупнейших мегаполисах страны с 2026 г. По словам министра, крупнейшие сотовые операторы уже заключили с производителями контракты на поставку базовых станций на сумму более 100 млрд руб. до 2030 г. При этом Шадаев не упомянул, что гражданским операторам не достанется так называемый "золотой диапазон" частот, который за собой хотят оставить военные. Обычно именно частоты 3400-3800 МГц используются для 5G. При использовании других диапазонов, по мнению экспертов, преимущества нового поколения связи могут сводиться на нет.

При этом спутниковая связь станет доступна владельцам обычных телефонов.

Теги: Базовые станции, производитель, Россия, Китай, Nokia, Ericsson


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.03.2024 03:04 Мск В России клиенты сотовых операторов получат доступ к спутниковой связи
Ранее 15.02.2024 15:51 Мск С 2026 года в российских городах начнут развертывать сеть вышек 5G

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