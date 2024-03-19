В России могут ввести "уголовку" за подделку штрих-кода табачной продукции

Замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов считает, что за нарушения в области производства и оборота табачной продукции без маркировки необходимо предусмотреть уголовную ответственность. В Госдуму уже внесен законопроект, согласно которому вся табачная продукция будет маркироваться цифровым штрих-кодом.

"Штрих-коды придут на замену акцизным маркам, которыми сейчас маркируется табачная продукция. Однако ответственности за поддельную маркировку табака штрих-кодом сейчас нет, и очень важно эту правовую лакуну в кратчайшие сроки ликвидировать", - цитирует "Парламентская газета" Спиридонова.

В декабре 2023 г. депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет курения с подросткового возраста.

"Мы придумываем одни защитные механизмы, а табачные корпорации придумают новые лазейки, как с вейпами, например. Зачем нам детей подсаживать на это? Если молодое поколение в возрасте 13-15 лет еще не имеет доступа к табаку и не является зависимым от этой продукции, то надо поставить пожизненный запрет", - сказал политик.