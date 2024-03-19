Власти расширят список персональных данных, собираемых государством о россиянах

У российских властей есть планы по расширению перечня сведений о гражданах, которые можно будет собирать для федерального регистра населения – единого ресурса информации о всех жителях страны. Поправки уже разработало правительство России, пишет РБК.

Так, в регистр будут вносить сведения о родительских правах (лишение, ограничение, восстановление, изъятие ребенка из семьи или создание угрозы для жизни и здоровья детей).

Информация об опекунах и попечителях также войдет в регистр.

Туда же включат сведения об ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным, а также о восстановлении дееспособности.

Еще одним пунктом станет информация о водительском удостоверении.

Расширят и данные об иностранцах и лицах без гражданства, проживающих в России. Сюда же относится информация о трудовых мигрантах – в регистр внесут информации о дактилоскопии.