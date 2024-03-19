У жителя Екатеринбурга арестовали коттедж и участок за долг в 15 млн рублей

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали земельный участок и коттедж должника. Теперь их продадут "с молотка".

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, житель уральской столицы накопил долги по налогам, а также перед кредитной организацией и юридическим лицом. Его задолженность превысила 15 миллионов рублей. Из-за этого коттедж площадью несколько сотен квадратных метров, не являющийся единственным жильем должника, и его земельный участок в Сысертском районе были арестованы судебными приставами.

Имущество уже оценено и передано на реализацию в территориальное управление Росимущества. Средства от продажи на аукционе коттеджа и участка будут направлены на погашение задолженности.

Напомним, недавно житель Екатеринбурга оплатил десятки штрафов за нарушение правил дорожного движения, чтобы не лишиться своего автомобиля.