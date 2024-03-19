На переговорах по сектору Газа предложены компромиссы

В Дохе (столица Катара) участники переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников предложили компромиссы.

Израильские переговорщики останутся в Дохе для продолжения детальных переговоров с катарскими и египетскими посредниками, а нынешний раунд может занять минимум две недели, пишет РИА Новости.

В конце января 2024 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на встрече в Нью-Йорке подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа и возобновления ближневосточного урегулирования.