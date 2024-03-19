СМИ: автопроизводители начнут ценовые войны в РФ в случае стагнации рынка

В России, в случае сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне, на авторынке ожидается нормализация цен.

Как считает гендиректор дилерского холдинга "Автодом" Андрей Ольховский, это может привести к ценовым войнам среди автокомпаний. По его словам, при смягчении кредитно-денежной политики может произойти увеличение стоимости пропорционально росту платежеспособного спроса.

При этом в связи с введением нового порядка расчета платежа за ввоз автомобилей, проходящих таможенную очистку в странах ЕАЭС, произойдет поступательное подорожание таких машин.

В настоящее время автомобиль, прошедший таможню в Киргизии, стоит примерно на 30% дешевле, чем тот, который продается официальным дилером. Эксперт отметил, что подорожание коснется этого сегмента импорта, который составляет 12–15% поставляемых в Россию автомобилей, сообщают "Известия".