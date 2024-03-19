В России могут отменить транспортный налог

В России хотят отменить транспортный налог.

Соответствующий проект закона подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогом Александром Ремезковым и главой фракции "Справедливая Россия» — за правду" Сергеем Мироновым. Как следует из пояснительной записки к документу, изначально транспортный налог был призван взимать с автомобилистов дополнительные средства с целью ремонта и содержания автодорог. При этом главная несправедливость транспортного налога — в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год.

Как считают парламентарии, более справедливой выглядит схема: платить государству не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования посредством уплаты соответствующих акцизов.

По различным подсчетам акциз в стоимости каждого литра автомобильного бензина составляет почти 20% от цены, отмечают авторы инициативы, сообщают "Известия".