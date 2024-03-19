Госдума обсудит новый вычет НДФЛ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят во втором чтении проект закона, вводящий новый налоговый вычет по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) на долгосрочные сбережения граждан.

Документ был инициирован кабмином РФ. Предусматриваются следующие налоговые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан: в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, предусматривающим выплату негосударственной пенсии не ранее достижения получателем пенсионного возраста; в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом (НПФ); в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его открытый начиная с 1 января 2024 года индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), в сумме положительного финансового результата, полученного по учитываемым на таком ИИС операциям и определяемого в отношении доходов по таким операциям, перечисляемых непосредственно на такой ИИС.

Такие налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тыс. руб. в год.

Главным условиями предоставления налоговых льгот будут: факт получения негосударственной пенсии и срок действия договора на ведение ИИС не менее 10 лет. Предусмотрен переходный период: минимальный срок для получения вычета - пять лет при заключении договора в 2024 году, шесть лет - при заключении договора в 2027 году, семь лет - при заключении договора в 2028 году, восемь лет - при заключении договора в 2029 году, девять лет - при заключении договора в 2030 году.