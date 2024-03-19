В Минпросвещения направили 3 тысячи подписей учителей против сокращения курса обществознания

В России профсоюз "Учитель" собрал около 3 тыс. подписей против кардинального сокращения курса обществознания в школах.

Их уже отправили в Минпросвещения. Ранее обращения на этот счет посылали в министерство другие общественные организации, среди которых - Ассоциация учителей истории и обществознания.

Основная претензия учителей — отсутствие широкого общественного обсуждения такой серьезной реформы, предполагающей исключение предмета сразу из трех классов — с 6-го по 8-й. Минпросвещения эти претензии отвергает, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в 6-8 классах российских школ теперь не будет обществознания. Правда, только с 2025 года. Следующий учебный год в этом отношении еще пройдет по старым программам.