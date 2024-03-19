В России с начала СВО рекордно снизился объем наличных в обращении

В России объем наличных средств на руках у граждан и в кассах банков резко упал.

За январь текущего года показатель снизился на 570 млрд руб. Теперь он составляет 17,75 трлн. Это стало наиболее значительным сокращением с марта 2022 года, говорится в статистике ЦБ РФ.

Приток средств в кредитные учреждения в январе был выше средних значений за тот же месяц в предыдущие годы. Как считают эксперты, главная причина — высокие ставки по банковским депозитам, снижение экономической неопределенности и рост доверия россиян к банкам, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что граждане России активно открывали банковские депозиты в феврале. Приток средств на депозиты в некоторых кредитных учреждениях в разы превысил показатели января текущего года.