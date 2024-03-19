Сеул: КНДР отправила в Россию 7 тысяч контейнеров с военной помощью

Северная Корея отправила в Россию 7 тыс. контейнеров, в которых были боеприпасы и другое военное оборудование.

Сообщает Sky News со ссылкой на заявление министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика. По словам главы военного ведомства, КНДР изначально полагалась на корабли в трансграничных поставках оружия, однако в последнее время все чаще использует железную дорогу.

В обмен на поставки в РФ Пхеньян получил 9 тыс. контейнеров с помощью.

В январе представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что КНДР "недавно поставила России баллистические ракеты". Как минимум одну из них военные России 30 декабря 2023 года запустили по Украине. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это слухами.

В феврале в Евросоюзе предложили ввести санкции против КНДР за "предоставление России ракет".