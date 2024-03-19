19 Марта 2024
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В АТОР рассказали, сколько будет стоить отдыха в Геленджике летом

Российские туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Геленджике летом по системе "все включено".

Как сообщает АТОР, в июне, июле и августе курорт востребован не меньше Сочи и Анапы. У "Интуриста" количество бронирований за год выросло в три раза, у "Дельфина" — в два.

Средние цены на отели в текущем году повысились на 1%, что сопоставимо с аналогичным показателем на других курортах Краснодарского края. Недельный тур с проживанием в бюджетном санатории или гостинице две и три звезды обойдется в среднем 60-90 тыс. руб. на двоих.

4* обойдутся в сумму от 66 до 110 тыс. руб., а в качественной «пятерке» — от 150 тыс. руб. на двоих. Траты на дорогу нужно учесть отдельно.

Как сообщалось ранее, туристический поток в Крым в текущем году может увеличиться на 25-30% по отношению к 2023 году.

Теги: АТОР, Геленджик, отпуск, отдых, туризм


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