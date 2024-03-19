Минтруд РФ разработал форму удостоверения для многодетной семьи

Министерство труда России разработало единую форму удостоверения многодетной семьи.

Как сообщает пресс-служба министерства, его можно будет получить в региональных органах социальной защиты после вступления в силу постановления. Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Получить удостоверение можно будет не только в органах соцзащиты, но и в других организациях, которые будут уполномочены субъектами на выдачу таких удостоверений.

Удостоверение выдают после признания семьи многодетной - оно может быть электронным или бумажным. С его помощью такие семьи смогут получать региональные меры поддержки внутри субъекта. Им можно будет пользоваться в поездках по стране при посещении учреждений культуры.