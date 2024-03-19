Microsoft не станет ограничивать доступ к продуктам для физлиц в России

Корпорация Microsoft не будет блокировать свои продукты для физических лиц в ночь на 21 марта.

Как сообщает RTVI, отключения коснутся только тех компаний, которые зарегистрированы на территории России. Под блокировку, скорее всего, попадут все облачные службы, при этом точный список продуктов, попадающих под ограничения, пока не опубликован. В Microsoft не уточняют, будут ли данные российских компаний удалены из облачного хранилища.

Компания обсуждает перенос сроков приостановки работы сервисов и доступа к данным в России с 20 марта на конец месяца.

Ранее Microsoft предупредила о предстоящем отключении российских юрилиц от некоторых типов корпоративного софта в связи с санкциями Евросоюза. В письме компании к одному из партнеров было сказано, что ограничительные меры ЕС с 20 марта запрещают Microsoft поставлять организациям, зарегистрированным в РФ, определенное ПО для управления или проектирования, включая облачные решения.