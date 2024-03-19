19 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин призвал создать стабильную налоговую систему

В России необходимо создать налоговую систему, которая будет стабильна на протяжении как минимум шести лет.

Об этом на встрече с кандидатами в президенты заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, к таким изменениям нужно подходить "аккуратно". "Правительство будет предлагать свои решения: как, у кого, сколько. И здесь нужно быть очень аккуратными. Но решения должны быть выверенными", — заявил глава государства.

Как указал Путин, все политические партии, представленные в парламенте, должны подойти "самым серьезным образом" к решению этих вопросов, чтобы можно было прийти к "золотой середине", сообщает ТАСС.

Ранее президент сказал, что общество абсолютно нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в России с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится.

Теги: Путин, налоги


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Ранее 13.03.2024 08:45 Мск Путин допустил введение в России прогрессивной системы налогообложения

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