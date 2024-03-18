В Белгородской области из-за ВСУ погибли несколько членов одной семьи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин.

"Теракт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын – молодой 17-летний парень. Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области! Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким этой семьи", - написал Гладков в своем telegram-канале.

Маленькую внучку успели спасти.

"Девочка находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. У нее закрытая черепно-мозговая травма, на завтра назначена операция. Состояние ребенка стабилизировали", - написал Гладков.