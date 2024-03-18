Путин выступил на Красной площади

В 10-ую годовщину воссоединения Крыма и России президент Владимир Путин присутствовал на праздничном митинге-концерте на Красной площади.

"Ровно 10 лет назад здесь, на Красной площади, передвигаясь на эту же сцену, вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Сегодня утром президенту доложили, что восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, до Мариуполя и Бердянска.

"Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы поедут прямо в Севастополь. И это будет еще одна, альтернативная дорога – вместо Крымского моста", - сказал Путин.

В марте 2014 г. Крым вошел в состав России по итогам референдума: решение о воссоединении с Россией поддержали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% – в Севастополе.