Путин поблагодарил оппонентов за "цивилизованную кампанию"

Президент России Владимир Путин поблагодарил оппонентов по президентским выборам за "цивилизованную кампанию". Встреча с Владиславом Даванковым ("Новые люди"), Николаем Харитоновым (КПРФ) и Леонидом Слуцким (ЛДПР) состоялась в Кремле.

"Хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь, такой конструктивный подход – уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, – нам удастся сохранить и в будущем для достижения тех самых целей развития, о которых уже сказал", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей занимает второе место. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%. Официальные результаты голосования будут представлены на заседании ЦИК России 21 марта.