Десятилетие Крымской весны в Астрахани отметили большим праздничным концертом

Ежегодно 18 марта в стране отмечают важную дату – День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Крымскую весну отпраздновали в парке «Аркадия» патриотическим концертом. Участие в мероприятии принял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Десять лет назад крымчане проголосовали на референдуме за вступление в состав страны. Игорь Бабушкин подчеркнул, что за это время в Республике появились новые школы, больницы и дороги. Налажены бесперебойное водоснабжение и подача газа, возведены современные электростанции, а Керченский мост стал символом новой современной России.

«Эта годовщина совпала с другим судьбоносным решением жителей страны – переизбранием нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина на пост Президента России. Его победа на выборах – это начало нового важного этапа для развития государства. А всенародная поддержка говорит об общем желании жить в свободной и независимой стране», - считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Председатель Общественной палаты Астраханской области, председатель Союза «Астраханское областное объединение организаций профсоюзов» Светлана Калашникова подчеркнула: «Спустя десятилетие мы говорим не просто о возвращении Крыма и Севастополя в Российскую гавань, но и о суверенитете нашей страны. Мы - россияне, мы едины».