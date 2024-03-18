Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов

Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей занимает второе место. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.

Официальные результаты голосования будут представлены на заседании ЦИК России 21 марта.

Как заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, явка на выборах президента РФ в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России, она составила 77,44%.

"Результаты голосования по стране - более 76 миллионов избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это также рекордный показатель. В 2018 году в абсолютном исчислении за Владимира Путина проголосовали 56 426 399 избирателей", - сообщила Памфилова.