Автор блога iXBT Games извинился за бело-красно-белую аватарку

Белорусские Telegram-каналы, близкие к силовикам республики, распространили видео с извинениями автора популярного блога iXBT Games Виталия Козунова.

Козунов ведет блог, посвященный играм (только в Telegram более 50 тыс. подписчиков).

Задержали блогера за аватарку с бело-красно-белым флагом, которую он размещал на своей странице в 2020 году – после президентских выборов в Белоруссии, которые сопровождались массовыми акциями протеста.

"В 2020 году в социальной сети <…> я опубликовал БЧБ-символику, в чем я раскаиваюсь", - говорит Козунов на видеокадрах.

При этом на Козунова составили еще и административный протокол за фотографию со свастикой – это был кадр из компьютерной игры, опубликованный в 2017 году, передает Baza.