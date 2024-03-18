Букингемский дворец прокомментировал слухи о смерти Карла III

Пресс-офис Букингемского дворца опроверг слухи о смерти короля Великобритании Карла III.

"Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами", - цитирует ТАСС представителя дворца.

Ранее в российском сегменте Telegram появились сообщения о смерти 75-летнего монарха. Но ни крупные британские СМИ, ни сам Букингемский дворец таких новостей не публиковали. Кто стал источником – неизвестно.

Несколько месяцев назад стало известно, что у Карла III, ставшего королем только в прошлом году. Обнаружили рак простаты. Потом сообщалось, что лечение помогло и теперь король находится в ремиссии.

Карл III практически всю жизнь провел в статусе наследника престола.