Точность диагностики повысится - в астраханские клиники поставлено новейшее медоборудование

Благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» в пять городских астраханских поликлиник поставлено новое высокотехнологичное оборудование, сообщает пресс-служба отраслевого министерства области.

Рентгеновские аппараты для флюорографии легких были закуплены в горполиклиники №2, №3 и №8, стационарный рентгеновский аппарат - в поликлиники №8 и №10.

Высокотехнологичное диагностическое оборудование позволяет проводить исследования с минимальной лучевой нагрузкой, обеспечивая при этом отличное качество рентгеновского изображения с мельчайшими подробностями. Новые аппараты отвечают всем действующим техническим требованиям и отличаются от предыдущих более усовершенствованным автоматизированным рабочим местом.

Врачи поликлиник №5 и №10 смогут проводить обследования своих пациентов на новых аппаратах УЗИ. Они отличаются от старых функциональными возможностями, улучшенными техническими характеристиками и способностью формировать высококачественные изображения с высокой степенью детализации. Простота и лёгкость в управлении аппаратом с помощью автоматизированных функций и интерактивных инструментов помогает экономить время и принимать как можно больше пациентов. При этом точность исследования остаётся на очень высоком уровне.