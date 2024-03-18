В Астраханской области в рамках нацпроекта БКД на мосту ерик Широкий Банный возведены опоры

В Красноярском районе Астраханской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на мосту ерик Широкий Банный возведены опоры и смонтированы новые балки пролетного строения, установлено перильное и барьерное ограждения. На подходах к объекту устроено новое асфальтобетонное покрытие.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, работы ведутся с начала марта 2023 года. Сейчас подрядная организация демонтирует опоры на второй половине моста, уже сняты плиты пролетного строения. На ремонтируемом участке организовано реверсивное движение, сообщает министерство строительства и дорожной инфраструктуры Астраханской области.

«Протяженность ремонтируемого участка составляет 314 погонных метров, из которых 41 метр – длина самого сооружения, — рассказал заместитель директора ГКУ АО «Астраханьавтодор» Станислав Дубасов. — Всего в ходе капитального ремонта здесь возведут четыре опоры, каждая из которых будет состоять из 20 свай, объединенных между собой ригелем».

Подрядчик уложит выравнивающий слой бетона, слой напыляемой гидроизоляции и два слоя асфальта. Для безопасности дорожного движения на объекте установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Как сообщает подрядчик, на данный момент на мосту работает девять человек и три единицы техники — экскаватор, автокран, сваебойная машина.

В соответствии с контрактом планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 июля 2024 года.