Производитель уральского майонеза хочет увеличить экспорт подсолнечного масла в Китай

Производитель уральского майонеза "ЕЖК Провансаль", агрохолдинг "Русагро", планирует увеличить экспорт подсолнечного масла в Китай. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Уже сейчас масло, которое изготавливают в Екатеринбурге, в герметичных цистернах отправляют в КНР. Там его разливают в бутылки под брендом "Лето Красно". Этот бренд учитывает особенности культуры Китая и предпочтения местных потребителей.

На Екатеринбургском жировом комбинате производится почти 227 тысяч тонн готовой продукции в год, до 565 тонн в сутки. Предприятие является лидером рынка России по производству маргариновой продукции - ее здесь производят 69 тысяч тонн в год. Кроме этого, комбинат изготавливает 120,8 тысячи тонн майонеза, 30,2 тысячи тонн фасованного масла и 7 тысяч тонн туалетного и хозяйственного мыла.

Напомним, что в прошлом году уральский майонез впервые начали экспортировать в Китай.