В Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе

В Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе, рассчитанной на 10 тысяч военнослужащих. Она может быть развернута к 2040 году.

Как сообщило Румынское телевидение, в населенном пункте Михаил Когэлничану (уезд Констанца на юго-востоке страны) идут работы по расширению уже существующего здесь военного комплекса. Речь идет о 57-й авиабазе ВВС Румынии "Михаил Когэлничану".

Площадь базы насчитывает 2,8 тыс. гектар. На ее территории разместят взлетно-посадочные полосы, ангары для самолетов, оружейные платформы и гражданскую инфраструктуру. Здесь будут находиться тысячи американских военных с семьями, пишет ТАСС.

Строительство военного объекта оценивается в сумму 2,5 млрд евро, сообщает Euronews.

В прошлом году стало известно, что румынские власти планируют открыть центр подготовки летчиков, в том числе с Украины, пилотированию на истребителях F-16. "Региональный хаб" создадут совместно с другими странами НАТО и с компанией, которая производит истребитель. Там будут тренироваться румынские летчики, а позже структура будет открыта и для летчиков из партнеров НАТО, "в том числе с Украины". МИД РФ заявлял, что взлет F-16 с баз Румынии приравняется к участию в конфликте.