Югра во второй раз примет Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

Югра во второй раз примет Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Одно из важных событий для российских параспортсменов пройдет с 18 марта по 30 апреля в четырех регионах России: Югре, Челябинской, Сахалинской, Новосибирской областях.

"В Ханты-Мансийске будут разыграны комплекты медалей в следж-хоккее, биатлоне и лыжных гонках. Из 300 спортсменов – представителей 18 регионов нашей страны – 19 игроков следж-хоккейной команды "Югра", шесть биатлонистов и лыжников в дисциплинах спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых", - написала губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в социальных сетях.

По словам главы региона, честь Югры будут защищать призеры и победители крупных стартов: Дмитрий Баталов, Маргарита Максимова, Марсель Камалов, Роман Гамаюнов, Алексей Шабалин (лыжные гонки и биатлон спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) и Айтуган Аскаров (лыжные гонки и биатлон спорта слепых). Еще два югорских спортсмена, Михаил Слинкин и Алексей Петров, выступят в Миассе в парасноуборде, а Александра Гладкова поборется за медали с сильнейшими горнолыжниками в Южно-Сахалинске. Соревнования в Ханты-Мансийске будут проходить с 18 по 28 марта в Центре зимних видов спорта имени Филипенко (лыжные гонки и биатлон) и Ледовом дворце спорта (следж-хоккей), пишет окружной департамент внутренней политики.