Российская "дочка" Google подала иск к рекламному агентству на 3 миллиарда

Российская "дочка" Google подала иск к рекламному агентству MGСom на 3 млрд руб. Суть претензий в картотеке Арбитражного суда не излагается, передает РБК.

В октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы признал ООО "Гугл" банкротом и ввел в отношении компании процедуру наблюдения на полгода. Временный управляющий сообщил, что размер исковых кредиторов компании превысил 53 млрд руб.

MGCom — digital-агентство полного цикла, помогает крупному и среднему бизнесу решать задачи в области маркетинга. Выручка по итогам 2022 года составила 15,9 млрд руб., чистая прибыль — 913,8 млн руб.

Эксперты отмечают, что иски подаются не в интересах Google, а в интересах кредиторов.