Испанский наблюдатель Педро Моуриньо заявил, что выборы на Урале прошли честно

Международные наблюдатели признали голосование на выборах президента России на Среднем Урале законным и честным. Об этом Накануне.RU сообщили в избирательной комиссии Свердловской области.

По данным избиркома, одним из них стал Педро Моуриньо - экс-лидер народной партии "Partido Popular" и директор правовой компании из Испании. Все три дня голосования он с группой наблюдателей и экспертов находился в Свердловской области и посещал избирательные участки в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске.

"Отмечу, что организация выборов в России - на самом высоком уровне. Я с ответственностью заявляю, что голосование прошло законно", - рассказал Педро.

Как добавили в избиркоме, за эти дни Свердловскую область посетили международные наблюдатели и эксперты из следующих стран: Бенин, Конго, Исландия, Испания, Непал, Нигерия, Мексика, Уганда, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Сейчас они присутствуют на подсчете голосов в ряде участковых избирательных комиссий.

Напомним, что в Свердловской области результат Владимира Путина, по предварительным данным, составил 82,10%. При этом в Екатеринбурге поддержка действующего президента России оказалась ниже, чем в среднем по стране.