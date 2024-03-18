Главу района Перми проверят из-за слов про "безмозглых добровольцев"

Главу Орджоникидзевского района Перми Евгения Карабатова проверят на дискредитацию армии России. Это произойдет потому, что на совещании со своими замами чиновник назвал командиров частей бездарями и алкоголиками, а добровольцев – малограмотными жителями.

По мнению Карабатова, которое приводит Mash, все добровольцы, которые уехали с берегов Камы в зону специальной военной операции и заключили контракт с Минобороны, – безмозглые, потому что более сообразительные вступают в спецотряды/батальоны. Так как там, в отличие от ВС РФ, якобы обеспечивают всем, чем нужно.

Вместе с этим досталось и офицерам армии России: они, по мнению чиновника, пьяницы и бездельники. Заместители Карабатова все выслушали, записали на диктофон и передали в нужные руки.